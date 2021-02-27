أوكرانيا: انتقال 7 مناطق للمستوى الأكثر خطورة على مؤشر تفشي كورونا

أعلن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، اليوم السبت، أن هناك نحو 7 مناطق في البلاد على وشك الانتقال من المستوى البرتقالي الأقل خطورة إلى المستوى الأحمر الأكثر خطورة على مؤشر إجراءات مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وقال لياشكو - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن "مناطق فينيتسا ودونيتسك وجيتومير وزاكارباتيا وزابوريزهيا ولوهانسك وترنوبل الذين يقعون في المستوى البرتقالي لخطر الوباء على وشك الانتقال إلى المستوى الأحمر في الأيام المقبلة".وأوضح أن دخولهم مستوى الخطر الأحمر سببه أن اتجاهات انتشار المرض لا تزال مخيبة للآمال.. مضيفا أن "تسارع معدل النمو الأسبوعي لعدد المرضى في المستشفيات هناك من 15% إلى 25% حيث يتم إدخال يوميا من 50 إلى 60% من المرضى في مستشفيات تلك المناطق".