«التعليم»: إعادة الامتحان لمن تعذر عليهم لأسباب قانونية أو مرضية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأي أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، ستتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.وأدى طلاب الصف الأول الثانوي صباح اليوم، امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء.