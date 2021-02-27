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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

السبت 27/فبراير/2021 - 08:39 م
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
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شهد محرك "جوجل" ضغطا حول البحث على رابط اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بإمكانية الطلاب للقيام بالاستعانة بالموقع الإلكتروني للوزارة ليتمكنوا من خلاله الحصول على كود الاختبارات الخاصة بهم ليكونوا على استعداد لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021 والذي بدأ اليوم في اليوم الأول لهم.

كما تعمل الدولة المصرية مرارا وتكرارا على توفير جميع السبل المطلوبة لتوفير الإجراءات اللازمة الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-"، بعد انتشاره في العالم بوتيرة سريعة لتأتي إلى مصر وتعملي على أعطال الكثير من الأعمال اليومية، لتأخذ وزارة التربية والتعليم الحذر السريع في ابتكار الجديد للتعلم عن البعد وأيضا أداء الامتحانات بشكل يسهل علي الطالب للإجابة وأيضا للحماية الصحية للطلبة والطالبات.

رابط اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 27-2-2021، رابط أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 من خلال الرابط التالي:
 moe-register.emis.gov.eg ، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم ذلك الجدول المخصص لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي التي من المحدد أن تبدأ بشكل الكتروني في المدارس وتعقد بشكل ورقي لمن لم يستلم التابلت اليوم السبت 27-2-2021، والتي جاءت كالتالي:-

يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 في مادة اللغة العربية ومادة الأحياء على أن يبدأ الامتحان منذ الساعة 9 ص ويستمر حتي الساعة 11:30 ص.
يوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021 اللغة الأجنبية الأولي والجغرافيا.
يوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 مادة الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.
يوم السبت الموافق 6 مارس 2021 مادة الفلسفة والمنطق والفيزياء.
يوم الاثنين 8 مارس 2021 مادة التاريخ والكيمياء.

رابط اكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021


لقد أوضحت وزارة التربية والتعليم تلك الخطوات المتبعة من قبل الطلاب ليتمكنوا من استخراج اكواد الامتحانات الخاصة بهم ذولك عن طريق اتباع التالي:-

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات


1 - الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج اكواد الاختبارات من هنـــــا .
2 - تسجيل الدخول بادخال البيانات المطلوبة.
3 - الضغط على زر الاستعلام عن كود الطلاب.

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