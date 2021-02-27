استقبال حافل لوزير التموين في مسقط رأسه بالشرقية

استقبل أهالي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال افتتاحه لفرع الشركة العامة لتجارة الجملة برفقة ممدوح غراب المحافظ.ومنعت إجراءات كورونا وزير التموين من زيارة قريته خلال العام الماضي، ومن المقرر أن يستكمل الوزير جولته بزيارة مركز لتجارة الجملة وقرية حياة كريمة.