وزيرة الصحة: بدء تسجيل الفئات المستحقة للقاحات كورونا غدا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، صباح غد الأحد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http:www.egcovac.mohp.gov.eg، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطة إتاحة لقاحات فيروس كورونا المستجد للفئات المستحقة من المواطنين، وذلك بمشاركة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بالبدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوافرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.