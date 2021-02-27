كندا: توزيع 1.75 مليون جرعة من لقاح كورونا

أفادت بيانات مجمّعة بأنه جرى إعطاء إجمالي 75ر1 مليون جرعة من لقاح «كوفيد- 19» في كندا.وأظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز أن متوسط إعطاء التطعيم في كندا يقدر بـ51 ألفا و668 جرعة يوميا.. ووفقا لذلك، من المتوقع أن يستغرق الأمر عامين وتسعة أشهر لتطعيم 75% من التعداد السكاني في البلاد بجرعتين من اللقاح.وبدأت حملة التطعيم في كندا قبل نحو عشرة أسابيع في البلاد.ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 866 ألفا و667، بالإضافة إلى 21 ألفا و915 وفاة، وانقضى عام وأربعة أسابيع منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في كندا.يشار إلى أن الجرعات والسكان الذين تلقوا التطعيم هي تقديرات تتوقف على أي لقاح تعتمده البلاد.