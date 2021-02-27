رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التهرب الجمركي بالأقصر يضبط 10 زجاجات خمور أجنبية غير خالصة الضرائب

السبت 27/فبراير/2021 - 08:32 م
ضبط 10 زجاجات خمور
ضبط 10 زجاجات خمور أجنبية
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر برئاسة محمد المغربى، بالتنسيق مع إدارة مباحث التهرب الضريبي بوسط الصعيد برئاسة العميد عماد دبور من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

بناءا على معلومات سرية واردة من روماني حنا جندي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي والمذكرة المقدمة من العميد ياسر مهران مفتش مباحث وسط الصعيد بقيام ج. ج ن 39 سنة بأسيوط ببيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم متحصلا عليها من أقربائه وأبناء بلدته.

وتم تشكيل لجنة جمركية من روماني حنا جندي ومحمد الليثى احمد مفتشى ادارة المكافحة بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بوسط الصعيد برئاسة العميد ياسر محمد مهران والعقيد وائل محمد عبدالرحمن بحضور قوة من رجال الشرطة السريين أعدت بعض الأكمنة المتحركة حيث تم ضبط 10 زجاجات مشروبات كحولية (خمور) أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع.

وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 334204 آلاف جنيه.

وقرر عبد الناصر محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وطلب المتهم التصالح، وقام بسداد مبلغ تحت حساب التصالح.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

مقعدان حول طاولة بيضاء