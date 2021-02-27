التهرب الجمركي بالأقصر يضبط 10 زجاجات خمور أجنبية غير خالصة الضرائب

تمكن رجال إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر برئاسة محمد المغربى، بالتنسيق مع إدارة مباحث التهرب الضريبي بوسط الصعيد برئاسة العميد عماد دبور من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.بناءا على معلومات سرية واردة من روماني حنا جندي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي والمذكرة المقدمة من العميد ياسر مهران مفتش مباحث وسط الصعيد بقيام ج. ج ن 39 سنة بأسيوط ببيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم متحصلا عليها من أقربائه وأبناء بلدته.وتم تشكيل لجنة جمركية من روماني حنا جندي ومحمد الليثى احمد مفتشى ادارة المكافحة بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بوسط الصعيد برئاسة العميد ياسر محمد مهران والعقيد وائل محمد عبدالرحمن بحضور قوة من رجال الشرطة السريين أعدت بعض الأكمنة المتحركة حيث تم ضبط 10 زجاجات مشروبات كحولية (خمور) أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع.وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 334204 آلاف جنيه.وقرر عبد الناصر محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وطلب المتهم التصالح، وقام بسداد مبلغ تحت حساب التصالح.يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.