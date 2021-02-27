جامعة أسوان تعلن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول (المؤجلة) بالحرم الجامعي الرئيسي في منطقة صحاري ومجمع كلية التربية وأسوان الجديدة ومجمع كلية هندسة، موضحًا أن عدد الكليات التابعة لجامعة أسوان بلغت 18 كلية ومعهد، ويؤدي الامتحانات 28 ألف طالب بمختلف كليات الجامعة.أضاف غلاب، لـ''الدستور''، أن الجامعة اتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حيث تتم الإجراءات من أول دخول الطلاب للحرم الجامعي وهناك التزام بارتداء الواقي والكمامة، إضافة إلى أن هناك تباعد في أماكن الجلوس وتم التنبيه على الطلاب بضرورة الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية.وشدد على أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للطلاب داخل اللجان، حتى يستطيعوا الانتهاء من الامتحان في أقل وقت ممكن، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات القادمة.