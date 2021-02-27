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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشوارع مطروح

السبت 27/فبراير/2021 - 04:42 م
حملة إزالة إشغالات
حملة إزالة إشغالات الطريق بشوارع مطروح
ياسمين شعيب
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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تنفيذ حملة مكبرة لفرض الانضباط وإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشوارع التهريب والتحرير وشكري القوتلي والكيلو 1 وموقف الكيلو 2 بالطريق الدولي في ظل جهود المدينة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال الحملة المكبرة المشكلة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم التحفظ وإزالة إشغالات الطريق المخالفة للمحال التجارية بشوارع التهريب والتحرير وشكري القوتلي وإزالة الحواجز للمحال المخالفة بعد التنبية عليهم أكثر من مرة بناء عليه تم تحرير مخالفات.

وشدد جاب الله على الاستمرار في الدفع بحملات مكبرة على فترتين صباحا ومساء لرفع والتحفظ على كل أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.

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