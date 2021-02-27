«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن تحويل فريق عمل نشرة التاسعة، المذاعة أمس الجمعة، للتحقيق، حيث لم يراعِ الفريق والمذيعة القواعد والمعايير المهنية، لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار، بعدما وضعت الأخيرة "المكياج" على الهواء مباشرة.وأكدت الهيئة برئاسة حسين زين، في بيان، احترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة الذين تقدر وتحترم جهودهم في العمل، وأن الخطأ وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين، واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها في العمل داخل الاستديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.