مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار بمستشفى عزل غرب أوكرانيا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في انفجار بمستشفى عزل في مدينة "تشيرنفتسي" غرب أوكرانيا.وذكرت الأجهزة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم"، أن الانفجار وقع خلال راحة الغداء في الطابق الثاني من مستشفى العزل المخصص لمرضى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).وأضافت الأجهزة الأوكرانية أن الحادث سببه انفجار أنبوبة أكسجين في أحد عنابر الطابق الثاني بالمستشفى، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 20 شخصا من غرفهم في هذا الطابق.