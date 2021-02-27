انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى الأقصر

أعلنت صحة الأقصر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم الأحد الموافق 28 فبراير2021، والتي تستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتي 3 مارس 2021، وذلك من خلال فرق متحركة من شقة إلى شقة وفرق ثابتة لتغطي جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية والمناطق العامة والحيوية بالمحافظة.وطالبت صحة الأقصر جميع الأهالي بضرورة وجوب وإلزام تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي خمس سنوات المصريين وغير المصريين خلال هذه الحملة حتي لو كان الطفل تلقي تطعيماته الروتينية قريبا جدا أو تلقي أي تطعيمات إضافية في الأيام السابقة أو جار حصوله علي تطعيمه الروتيني خلال الأيام المقبلة، حيث لا تتشابه هذه الجرعة التنشيطية مع أي من التطعيمات السابقة أو الروتينية المعتادة، ولا يوجد أي موانع نهائيا من تلقي تطعيم الحملة القومية غير أطفال نقص المناعة ومصابي الأورام السرطانية على أن يتم تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بحالات مرضية شديدة لحين الشفاء.التطعيمات الروتينية الحالية تؤجل لبعد الحملة "متوقفة" ما عدا جرعة الميلاد في أول 24 ساعةالطعم آمن وبالمجان الفرق متخذة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.