رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى الأقصر

السبت 27/فبراير/2021 - 04:27 م
الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الأقصر
هدى الأمير
طباعة
أعلنت صحة الأقصر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم الأحد الموافق 28 فبراير2021، والتي تستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتي 3 مارس 2021، وذلك من خلال فرق متحركة من شقة إلى شقة وفرق ثابتة لتغطي جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية والمناطق العامة والحيوية بالمحافظة.

وطالبت صحة الأقصر جميع الأهالي بضرورة وجوب وإلزام تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي خمس سنوات المصريين وغير المصريين خلال هذه الحملة حتي لو كان الطفل تلقي تطعيماته الروتينية قريبا جدا أو تلقي أي تطعيمات إضافية في الأيام السابقة أو جار حصوله علي تطعيمه الروتيني خلال الأيام المقبلة، حيث لا تتشابه هذه الجرعة التنشيطية مع أي من التطعيمات السابقة أو الروتينية المعتادة، ولا يوجد أي موانع نهائيا من تلقي تطعيم الحملة القومية غير أطفال نقص المناعة ومصابي الأورام السرطانية على أن يتم تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بحالات مرضية شديدة لحين الشفاء.

التطعيمات الروتينية الحالية تؤجل لبعد الحملة "متوقفة" ما عدا جرعة الميلاد في أول 24 ساعة
الطعم آمن وبالمجان الفرق متخذة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

image description

جامعة أسيوط تكرم أسماء 3 من أساتذة الأورام الراحلين

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

مريم عبد الحكيم: «وما أبرئ نفسي» تتناول الألم النفسي

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟