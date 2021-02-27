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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

600 حالة سرطان أطفال سنويا فى أوغندا

السبت 27/فبراير/2021 - 04:19 م
جريدة الدستور
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أعلن معهد السرطان الأوغندي، اكتشاف ما لا يقل عن 600 حالة إصابة بالسرطان بين الأطفال سنويا، فضلا عن 150 حالة أخرى تُكتشف في مستشفى "مبارارا" لأمراض السرطان.

وقالت الدكتورة جويس بالاجادي كامبوجو، رئيسة الإدارة السريرية لسرطان الأطفال في المعهد، إن 75% من الأطفال المصابين بالسرطان في البلاد إما أن حالاتهم قد تُشخص بشكل خاطئ أو لا يتم تشخيصها من الأساس.

وأوضحت في تصريح لوسائل إعلام محلية أنه يتم تشخيص 750 حالة بالسرطان كل عام للأطفال، ويتم اكتشاف 600 من هذه الحالات في معهد السرطان الأوغندي، ويتم اكتشاف حوالي 150 حالة أخرى في مستشفى "مبارارا"، التي تعتبر مركزا لأمراض السرطان، مضيفة أن العدد يمثل حوالي 25% من الحالات الموجودة في مراكز علاج السرطان المتخصصة.

من جانبه، قال الدكتور نوليب موجيشا، رئيس قسم الوقاية من السرطان في معهد السرطان الأوغندي، إن انخفاض التشخيص بسرطان الأطفال يرجع إلى ما وصفه بتفرد المرض وقلة الوعي به.

وأضاف أن السرطانات التي تصيب الأطفال فريدة من نوعها، فهي ليست أمراضا نمطية كما هو الحال مع البالغين، مثل التدخين أو تناول الكحوليات، لكنها عند الأطفال تحدث بسبب طفرة في الجينات الوراثية.

بدوره.. قال الدكتور جاكسون أوريم، المدير التنفيذي لمعهد السرطان الأوغندي، إن معدل الشفاء في سرطانات الأطفال الشائعة ارتفع من 45 في المئة إلى 75 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن على مستوى السكان، ازداد الوعي بالسرطان مما يقرب من صفر إلى 7% في غضون السنوات العشر الماضية، وهناك زيادة في الوصول إلى الرعاية من 4% إلى 10%.. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل توافر الأدوية من 30% إلى 90%.

ووفقا لتقديرات تقرير مشروع "جلوبوكان" لعام 2018، هناك حوالي 3000 حالة إصابة بالسرطان في أوغندا كل عام بين الأطفال دون سن 18.

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