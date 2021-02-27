ماليزيا تعزز السيطرة الأمنية على الحدود مع تايلاند لمنع عمليات التسلل

عززت الشرطة والقوات المسلحة الماليزية السيطرة الأمنية على الحدود بين ماليزيا وتايلاند؛ لمواجهة أي عملية تسلل للبلاد.وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبدالحميد بدور، في تصريح نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، في نسختها باللغة الإنجليزية: "لا نستبعد احتمالية أن الأشخاص الـ15 الذين تعقبتهم الشرطة التايلاندية بعد الهجوم المميت جنوب تايلاند، الذي وقع أمس الأول الخميس، كانوا يحاولون دخول البلاد".وأوضح أنه يتم تذكير قوات الأمن الماليزي بشكل مستمر لتعزيز مراقبة الحدود، خاصة مع ما حدث في تايلاند، لذلك "لا نستبعد الاحتمالات التي تشير بأنها كانت محاولة للتسلل".كان انفجار قنبلة وتبادل إطلاق النار قد وقعا بقرية تايلاندية، يوم الخميس الماضي، ما أسفر عن مقتل حارسين وإصابة آخر، فيما كشفت التحقيقات عن أن المهاجمين كانوا 15 شخصًا على الأقل.