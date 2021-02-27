ضبط 17 مخالفة تموينية في مطروح

شنت مديرية تموين مطروح حملة تموينية على منطقة سيوة بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة عمل المنشآت التموينية، ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.وقال «الشيباني» في تصريح لـ«الدستور»، إن الحملة التموينية ضبطت 17 مخالفة تموينية (بيع سلع بأزيد من السعر المقرر) ومخالفات مخابز (إنتاج خبز ناقص الوزن) وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وعرض لحوم للبيع غير مغطاة، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.