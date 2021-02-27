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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيئة حكومية يمنية: الحوثي تستخدم النازحين دروعًا بشرية

السبت 27/فبراير/2021 - 04:20 م
مخيمات النازحين
مخيمات النازحين
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اتهمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، «وهي هيئة حكومية»، ميليشيا الحوثي الانقلابية باستخدام مئات الأسر في مخيمي نزوح غربي مأرب دروعًا بشرية.

وناشدت الوحدة في بيان أوردته قناة «العربية الحدث»، اليوم السبت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب، واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، كما ناشدت جميع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن التحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم، مطالبة الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وأفادت بأن ميليشيا الحوثي استهدفت مخيمي "ذنة الصوابين" و"ذنة الهيال" في مديرية صرواح بشكل مباشر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أجبر 450 أسرة على النزوح إلى روضة صرواح، بينما منع الحوثيون 470 أسرة أخرى من المغادرة واستخدموها دروعا بشرية، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك العديد من العائلات محاصرة من قِبل الحوثيين في المخيمين.

وحسب البيان، فقد استقبلت محافظة مأرب منذ 2014 معظم النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين، حيث استقبلت مليونين و231 ألف نازح، مشيرا إلى أن النازحين في مأرب يشكلون 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن، ويعادل ذلك 7.5% من إجمالي السكان في اليمن، ولذلك ارتفع عدد السكان الإجمالي في محافظة مأرب إلى مليونين و707 آلاف و544 نسمة.

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