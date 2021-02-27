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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. من هى المذيعة لينا شاكر؟

السبت 27/فبراير/2021 - 10:08 م
المذيعة لينا شاكر
المذيعة لينا شاكر
جميلة على
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أعلنت المذيعة بقناة النايل لايف، لينا شاكر، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، خبر إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت لينا شاكر صورًا لها بعد سقوط شعرها بسبب الكيماوى، قائلة إنها قادرة بإذن الله على الانتصار على المرض، مشيرة إلى أنها تجاوزت الأزمة نسبيًا، مطالبة متابعيها باستمرار دعمها.

وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" في تقريرها أبرز المعلومات عن لينا شاكر.

- متزوجة ولديها طفلان.

- عملت كمذيعة بعدد من القنوات الخاصة، بالإضافة لعملها كمذيعة بقناة النيل للأخبار.

- قدمت الكثير من البرامج الإعلامية المتنوعة أبرزها: "افطر معنا واسهر معنا".

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