بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. من هى المذيعة لينا شاكر؟

أعلنت المذيعة بقناة النايل لايف، لينا شاكر، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، خبر إصابتها بمرض السرطان.ونشرت لينا شاكر صورًا لها بعد سقوط شعرها بسبب الكيماوى، قائلة إنها قادرة بإذن الله على الانتصار على المرض، مشيرة إلى أنها تجاوزت الأزمة نسبيًا، مطالبة متابعيها باستمرار دعمها.وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" في تقريرها أبرز المعلومات عن لينا شاكر.- متزوجة ولديها طفلان.- عملت كمذيعة بعدد من القنوات الخاصة، بالإضافة لعملها كمذيعة بقناة النيل للأخبار.- قدمت الكثير من البرامج الإعلامية المتنوعة أبرزها: "افطر معنا واسهر معنا".