سيارات متحركة بشوارع كفر الشيخ للتطعيم ضد شلل الأطفال

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لحملة تطعيم شلل الأطفال تمهيدا لانطلاقها، غدا الأحد، حيث جار العمل بالإدارات الصحية على توزيع الكميات على الوحدات الصحية والفرق المتحركة حسب المستهدف لكل منها وترقيم الكولمن وكتابة كامل البيانات للفرق الثابتة والمتحركة، وكذلك الكراسات من قبل فرق الإشراف.وأكدت سلام، أنه سوف تستمر عملية الإعلان عن الحملة عن طريق مسيرة للسيارة المتحركة التى تجوب مدن وقرى المحافظة والإعلان عن الحملة وأهمية التطعيم، وتؤكد توفر التطعيم فى الوحدات الصحية ومع الفرق المتحركة في الشارع.والجدير بالذكر أن العدد المستهدف للتطعيم من الأطفال هو 543782 طفلا بمحافظة كفرالشيخ.