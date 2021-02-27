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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة إزالة مبان مخالفة فى المهد بنطاق حى العامرية أول

السبت 27/فبراير/2021 - 04:33 م
إزالة البناء المخالفات
إزالة البناء المخالفات
هبه عويضه
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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كل نفقات الإزالة.

وفي هذا الصدد؛ شن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن بناء دور أرضي وأسوار على مساحة ٦٠٠م٢ بشارع راشد متفرع من الطريق الصحراوي منطقة مرغم بحري، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في البناء، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب، برئاسة اللواء حسن الجمال حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة عبارة عن غرفة من الطوب وشدة خشبية بشرق قرية بهيج، وكذا إزالة جلسة من الطوب على مساحة ٨٠م بقرية بهيج، فضلًّا عن إزالة أسوار من الطوب بنجع الصناقرة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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