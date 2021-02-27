إعلامية تونسية: «النهضة» يحاول تصدير أزمة من خلال النزول إلى الشارع

قالت الإعلامية التونسية ضحى طليق إن تظاهرات "النهضة" كبيرة مقارنة بالتي سبقتها للمعارضة، خاصة أنها حزب في الحكم وطوع كل وسائل النقل لصالحه.وأكدت طليق في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن وجود المال واضح وراء ما يحدث الآن في تونس، متابعة: "المسألة واضحة هذا حزب في الحكم يحاول تصدير أزمة من خلال النزول إلى الشارع، فالمعارضة هي التي تنزل في العادة للتعبير عن رفضها لسياسة الحكم، لكن أن ينزل من هو في الحكم هذا دليل أنه في أزمة حقيقية ولم يعد قادرا على الإقناع فنزل لاستعراض قوته".وتابعت: "النهضة استعمل هذه المرة كل الوسائل المالية لتنظيم هذه المظاهرة، واللافت للنظر إلى أن المعارضة عندما تتظاهر لم تقم باستعمال المال بل تعتمد فقط على إيمان الشباب بحقهم في العيش الكريم والحرية والتنمية والشغل الذي اغتصب على مدى 9 سنوات".وبدأ أنصار حركة النهضة الإخوانية منذ قليل التحرك استجابة للدعوة التي أطلقها راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي للخروج في الشارع وسط تواجد أمني مكثّف، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.وكانت الوحدات الأمنية، أغلقت المنافذ المؤدية إلى منطقة ''مونبليزير'' بالعاصمة وشوارع خير الدين باشا ومحمد الخامس والحبيب بورقيبة (باستثناء شارع اليابان)، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وسط انتشار أمني في إطار تأمين المسيرة التي دعت لها حركة النهضة.