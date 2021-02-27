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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة كفرالشيخ: مراقبة جودة «البسكويت» الذى يتسلمه الطلبة فى الامتحانات

السبت 27/فبراير/2021 - 04:57 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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تابعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، استعداد إدارة مراقبة الأغذية لامتحانات الترم الأول، حيث انتهت الإدارة من معاينة مخازن التغذية المدرسية والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وكذلك خضوع القائمين عليها للإشراف الصحي.

وقامت الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم بتوريد وجبة البسكويت السادة والمحشو عجوة عالي الحديد زنة 80 جرام لمدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية أيام الامتحانات للعام الدراسي الحالي خلال الفترة من 28-2-2021 حتى7-3-2021 وجار سحب العينات الدورية وإرسالها للمعامل الإقليمية بكفرالشيخ، وكذلك سحب عينات المعهد القومي للتغذية بالقاهرة وذلك يوم السبت الموافق 27-2-2021.

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذي سيتم توزيع الوجبات الجافة عليهم 193710 طالب بالمرحلة الابتدائية، 183614 طالبا بالمرحلة الإعدادية بإجمالي 377 ألفا و324 طالبا.

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