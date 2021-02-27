وزير التموين يستمع لشكوى مواطن بالشرقية ويوجه بحلها

استمع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي اليوم، لشكوى مواطن بمحافظة الشرقية موجهًا بحل مشكلته.جاء ذلك خلال تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب مطحن عرابي، بعد عمليات تطويره والتابع لشركة مطاحن شرق الدلتا التي تعد أكبر شركات الطحن على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل إنتاج الخبز المدعم، حيث أن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز.