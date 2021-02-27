نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
السبت 27/فبراير/2021 - 04:42 م
أميرة العنانيطباعة
تفقّد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، عددا من كليات جامعة الأزهر بالوجه البحري، لمتابعة سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021، والتي انطلقت اليوم بكليات الجامعة.
واطمأن «الأمير» على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، وحثهم على ضرورة الثقة في أنفسهم وقدرتهم على التفوق.
وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات في ظل جائحة كورونا، مع الالتزام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب مع مراعاة التباعد، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، ووجود مساعدين لهم، وتوفير الخدمات الطبية.
وقال إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، ومتابعة أي شكاوي تتعلق بالامتحانات.
رافق الأمير في جولته كل من الدكتور ماهر عامر عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور محمود عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما رافقه الدكتور أحمد أبوشنب عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور إبراهيم ويح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
واطمأن «الأمير» على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، وحثهم على ضرورة الثقة في أنفسهم وقدرتهم على التفوق.
وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات في ظل جائحة كورونا، مع الالتزام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب مع مراعاة التباعد، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، ووجود مساعدين لهم، وتوفير الخدمات الطبية.
وقال إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، ومتابعة أي شكاوي تتعلق بالامتحانات.
رافق الأمير في جولته كل من الدكتور ماهر عامر عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور محمود عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما رافقه الدكتور أحمد أبوشنب عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور إبراهيم ويح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.