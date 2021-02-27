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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 04:42 م
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو زيد
أميرة العناني
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تفقّد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، عددا من كليات جامعة الأزهر بالوجه البحري، لمتابعة سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021، والتي انطلقت اليوم بكليات الجامعة.

واطمأن «الأمير» على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، وحثهم على ضرورة الثقة في أنفسهم وقدرتهم على التفوق.

وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات في ظل جائحة كورونا، مع الالتزام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب مع مراعاة التباعد، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، ووجود مساعدين لهم، وتوفير الخدمات الطبية.

وقال إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، ومتابعة أي شكاوي تتعلق بالامتحانات.

رافق الأمير في جولته كل من الدكتور ماهر عامر عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور محمود عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما رافقه الدكتور أحمد أبوشنب عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور إبراهيم ويح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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