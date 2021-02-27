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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رحلات من لتوانيا وإستونيا وبوخارست إلى شرم الشيخ مارس المقبل

السبت 27/فبراير/2021 - 04:22 م
رامى رزق الله
رامى رزق الله
رامى حسين
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قال رامى رزق الله، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إن شركة "GET JET" اللتوانية ستستأنف رحلاتها السياحية من وإلى شرم الشيخ ابتداء من 7 مارس المقبل، بواقع رحلة أسبوعيا حتى نهاية مارس، والموسم الشتوي، بالإضافة إلى 3 رحلات أخرى من إحدى شركات الطيران الجديدة العاملة على شرم الشيخ، كما قامت خطوط "إير بالتيك" باستئناف رحلاتها من مدينة "تالين" بدولة إستونيا، من 18 فبراير الجاري، بواقع رحلة أسبوعيا، لتصبح ثاني مشغل لتلك الوجهة بعد طيران "smart lynx" الذي استأنف هو الآخر رحلاته ابتداء من يوم 13 فبراير.

وأوضح رزق الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طيران "إير بوخارست" الروماني سيقوم بإعادة تشغيل رحلاته السياحية من مطار كواندا الدولي بمدينة بوخارست ابتداء من الموسم الصيفي القادم، وتحديدا يوم 6 أبريل حتى نهاية أكتوبر بواقع رحلة كل أسبوع، كما أعلن عدد من منظمى الرحلات بكازاخستان عن زيادة أعداد الرحلات خلال شهر مارس بالإضافة إلى السوق البيلاروسية.

وطالب رزق الله وزارة السياحة واللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا بزيادة نسب الإشغالات المعمول بها حاليا 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى العمل بنسبة 100%، خاصة أن الفنادق تعمل حاليا بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من منظمة السياحة العالمية، وهناك تفتيش دورى يجرى لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية، كما أن منطقة جنوب سيناء تمتلك مناخا يحد من انتشار عدوى فيروس كورونا حتى تستطيع الفنادق استقبال الأعداد الوافدة وتعويض خسائرها طوال العام الماضي.

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