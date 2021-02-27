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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحلال وتجديد شبكات مياه شرب إطسا بالفيوم

السبت 27/فبراير/2021 - 07:47 م
شبكات مياه
شبكات مياه
الفيوم - زينب علاء
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قال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إنه جار عمليات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز إطسا بنحو 4 آلاف و450 متر طولي وذلك للمواسير المتآكلة أو المتواجدة على أعماق داخل باطن الأرض أو المواسير من نوع اسبستوس من أجل تحسين نوعية المياه وضغوطها.

أضاف درة أن الشركة تسعى جاهدة من أجل تغيير كافة الشبكات الخاصة بمياه الشرب من خلال عمليات الإحلال والتجديد وفق خطة ومنهجية تنتهجا الشركة، خاصة الشبكات التى تم إنشاؤها منذ سنوات.

وتابع رئيس الشركة أن القرى المستهدفة ضمن خطة التجديد داخل مركز إطسا هى: "عزبة الجبل بنحو ١٠٠٠ متر طولى قطر ٦بوصة قرية منشأة ربيع ١٢٥٠ متر قطر ٤ بوصة عزبة قلمشاة ٧٠٠ متر قطر ٤ بوصة كفر الزعفرانى ٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة منية الحيط ٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة عزبة سلام ٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة.

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