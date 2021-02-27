متطوعو «سي ووتش» ينقذون عشرات المهاجرين في البحرالمتوسط

أنقذ متطوعون على متن سفينة الإنقاذ سي ووتش -3 عشرات المهاجرين من الغرق وسط البحر الأبيض المتوسط.وأعلنت المنظمة، التي تتخذ من برلين مقرًا لها، اليوم السبت، أنه تم نقل مئة وشخصين إلى ظهر السفينة.وأضافت أن زورقهم المطاطي تسرب منه الهواء، وكان العديد من المهاجرين منهكون ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم.كانت السفينة سي ووتش قد أنقذت بالفعل 45 لاجئًا من محنة في البحر، وحسب المنظمة، كان 13 منهم قاصرين غير مصحوبين بذويهم، ويعني هذا أن 147 مهاجرًا موجودون الآن على متن السفينة سي ووتش -3.وأعلنت المنظمة في ذلك الوقت أن السفينة غادرت ميناء مدينة بوريانا الإسبانية قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعد "توقف اضطراي" لمدة سبعة أشهر.ووصل الطاقم، أمس الأول الخميس، إلى منطقة البحث المستهدفة على بعد حوالي 30 ميلا بحريا، أو أكثر من 55 كيلومترا، قبالة السواحل الليبية.وفقًا للأمم المتحدة، فقد حوالي 170 شخصا حياتهم في وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام.وحسب وزارة الداخلية الإيطالية، وصل حوالي 4500 مهاجر بالقوارب إلى الدولة المتوسطية منذ بداية عام 2021.وتعد إيطاليا غالبا وجهة المهاجرين الذين يغادرون من الساحل الليبي.