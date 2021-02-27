وزيرا السياحة والطيران يشاركان في افتتاح «شفا الأورمان» لعلاج سرطان الأطفال

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في افتتاح مستشفى شفا الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، في محافظة الأقصر، والتي افتتحها بعد ظهر اليوم السبت، الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.جاء افتتاح تلك المستشفى في إطار مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن الغير قادر من كافة النواحي.وخلال افتتاح المستشفى، أعرب وزير السياحة والاثار عن حرصه خلال زيارته لمحافظة الأقصر على حضور افتتاح المستشفى، هذا الصرح الذي سيرفع عن الأطفال وأسرهم عبء التنقل من الصعيد إلى القاهرة، كما ستساهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد.كما قام الدكتور خالد العناني بمشاركة الأطفال في كتابة أسمائهم بالخطين الهيروغليفي والعربي على أوراق من البردي، بالإضافة إلى توزيع تيشيرتات وقبعات عليها رسوم فرعونية، لإدخال البهجة إلى قلوبهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.من جهته، شدد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أن افتتاح مستشفى شفا الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الفعال فى المشاركة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، من منطلق دورها الوطنى والإيجابى فى توفير الرعاية المجتمعية ومساهمتها فى خدمة أبناء الوطن، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المستشفى في محافظة الأقصر، والذى سيساهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد.جدير بالذكر ان مساحة المستشفى تقدر بحوالي 27 ألف متر مربع، لتستقبل مرضى الأورام من الأطفال وتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية اللازمة لهم مجانا.و في عام 2016 تم افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الكبار بالصعيد، بنفس المحافظة، على مساحة 2500، بسعة 175 سريرا و4 غرف عمليات، وقسم الطوارئ، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة التشخيصية، وقسم الرعاية المركزة، ووحدة المناظير، والمعامل المركزية، وقسم العلاج الاشعاعي، وقسم العلاج الكيماوي، وقسم الغسيل الكلوي لمرضى الأورام، وقسم الباثولوجي، بما يخدم أبناء محافظات جنوب الصعيد وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وبما يوفر مشقة السفر عليهم وعلى أسرهم لتلقى العلاج.