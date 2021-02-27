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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا السياحة والطيران المدني يفتتحان مستشفى شفا لعلاج سرطان الأطفال

السبت 27/فبراير/2021 - 03:27 م
وزيرا السياحة والطيران
وزيرا السياحة والطيران المدني
فاتن غلاب
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شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني في افتتاح مستشفى شفا الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد بمحافظة الأقصر، وافتتحها بعد ظهر اليوم، والدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ووكيل مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء افتتاح المستشفى في إطار مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية وتهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن غير القادر من كافة النواحي.

وخلال افتتاح المستشفى، أعرب وزير السياحة والآثار عن حرصه خلال زيارته لمحافظة الأقصر على حضور افتتاح المستشفى هذا الصرح الذي سيرفع عن الأطفال وأسرهم عبء التنقل من الصعيد إلى القاهرة، كما ستساهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد.

كما قام الدكتور خالد العناني بمشاركة الأطفال في كتابة أسمائهم بالخطين الهيروغليفي والعربي على أوراق من البردي، بالإضافة إلى توزيع تيشيرتات وقبعات عليها رسوم فرعونية لإدخال البهجة إلى قلوبهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وأشار الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن افتتاح مستشفى شفا الاورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الفعال فى المشاركة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وذلك من منطلق دورها الوطنى والايجابى فى توفير الرعاية المجتمعية ومساهمتها فى خدمة أبناء الوطن.

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح مستشفى شفا الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد في محافظة الأقصر، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد، مثمنًا مجهودات مؤسسة الأورمان، حيث وفرت أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم بمجال الأورام السرطانية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المرضى.

يذكر أن مساحة المستشفى تقدر بحوالي ٢٧ ألف متر مربع، لتستقبل مرضى الأورام من الأطفال وتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية اللازمة لهم مجانا.

وفي عام ٢٠١٦م تم افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الكبار بالصعيد، بنفس المحافظة على مساحة ٢٥٠٠م بسعة ١٧٥ سرير وعدد ٤ غرف عمليات وقسم الطوارئ والعيادات الخارجية وقسم الأشعة التشخيصية وقسم الرعاية المركزة ووحدة المناظير والمعامل المركزية وقسم العلاج الإشعاعي وقسم العلاج الكيماوي وقسم الغسيل الكلوي لمرضى الأورام وقسم الباثولوجي، بما يخدم أبناء محافظات جنوب الصعيد وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وبما يوفر مشقة السفر عليهم وعلى أسرهم لتلقى العلاج.

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