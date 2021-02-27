محافظ بنى سويف: انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدًا

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستبدأ غدًا الأحد بكل مراكز ومدن المحافظة، التي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين 566 ألفًا و444 طفلًا على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1563 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 فرقة متحركة.كما لفت محافظ بني سويف إلى تكليفاته السابقة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنوية والإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة التي تستمر 4 أيام بداية من غد الأحد 28 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 3 مارس المقبل، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كل أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال.