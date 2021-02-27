وزير خارجية الكويت يصل إلى القاهرة فى زيارة قصيرة

وصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى القاهرة قادمًا من الكويت فى زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الكويتي.يذكر أن الكويت استضافت الأسبوع الماضي أول مباحثات مصرية قطرية لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا بالسعودية الصادر في الخامس من يناير الماضي.ورحب الجانبان- طبقًا لبيان لوزارة الخارجية المصرية ـ بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين.