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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 04:39 م
طلاب الصف السادس
طلاب الصف السادس الابتدائى
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يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات عن نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021، بعد أن أعلن وزارة التربية والتعليم الاختبارات الاسترشادية لمساعدة الطلاب فى التعود على الشكل الجديد للورقة الامتحانية.

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021

وينشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 27-2-2021، نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021، وذلك بسبب الضغوط الاجبارية التي اجبرت الدولة والطلبة بتلك النوعيه من الامتحانات، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-"، لكن الدولة المصرية حاولت جاهدة فى الحفاظ على مستوى التعلي وايضا الحفاظ على التباعد وقامت لتضع خطط تعليمية مثل:-

منصات تعليمية للصف السادس الابتدائى لغات 2021

1 - ادمودو للتعلم عن بعد من new.edmodo.com .

2 - ذاكر ناو من خلال الضغط study.ekb.eg .

3 - من خلال بنك المعرفة المصرى من خلال الرابط التالى stream.moe.gov.eg .

4 - كما يمكنك معرفة تردد القنوات التعليمية من خلال التردد التالي :-

1 - القمر الصناعي: نايل سات.
2 - التردد: 12380 .
3 - معامل الترميز: 27500.
4 - الاستقطاب: أفقي (H).
5 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
6 - الجودة: HD.
7 - اسم القناة على الرسيفير EDU2

كيفية تقسيم امتحان الصف السادس الابتدائي 2021

ونوضح لكم تقسيم الامتحان وكيفيه شكل الاسئلة الذي ياتي للطالب خلال الامتحان والذي نوضحة في السطور القادمة وياضا قمنا بنشر الصور للنماذج للتوضيح اكثر فاكثر، وذلك من خلال النماذج التى قامت بتنزيلها وزارة التربية والتعليم المصرية وكانت المواصفات كالتالى:- (تأتى مادة اللغة العربية بما يعادل عشر اسئلة - ثم مادة اللغة الانجليزية والتى بها خمس اسئلة - والدرسات الاجتماعية والتى بها أربع اسئلة - ومن ثم مادة العلوم بها أربعة اسئلة - واخيرا الرياضيات بها سبع اسئلة حيث أن جميع هذه الاسئلة اختر من متعدد).

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

وتعمل الدولة المصرية جاهدة فى الحفاظ على مستوى التعلي وايضا الحفاظ على التباعد وقامت لتضع خطط تعليمية، وذلك بسبب الضغوط الاجبارية التي اجبرت الدولة والطلبة بتلك النوعيه من الامتحانات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-".
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)
نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

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