إصابة شخصين في حادث تصادم ببني سويف

أصيب شخصان، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بعد بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلومترات في اتجاه بني سويف، فيما رفض 11 راكبا آخرون نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابان هما: محمد محمود عبدالعاطى 36 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، حمادة فاضل منسى، 36 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعى بالجبهة حوالي 5 سم، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، فيما رفض 11 راكبًا آخرون نقلهم إلى المستشفى.ووجّه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى، بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية للمصاب، وتم تحرير محضر بالواقعة.