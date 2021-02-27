المركزي العراقي: الاحتياطي النقدي تجاوز 55 مليار دولار

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن الاحتياطي النقدي تجاوز الـ55 مليار دولار.وأرجع المركزي، في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء، زيادة الاحتياطي النقدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن انخفاض مشتريات المصارف من المنافذ أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي.