أوكرانيا: وقوع إصابات جراء انفجار في مستشفى جنوب غرب البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، وقوع إصابات جراء انفجار في مستشفى بمدينة "تشيرنوفتسي"، الواقعة في جنوب غرب البلاد.وكتبت ناتاليا غوساك، نائبة رئيس إدارة مقاطعة "تشيرنوفتسي" عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "حالة طارئة.. وقع انفجار في المستشفى رقم 1 بالمدينة، وهناك إصابات".وذكرت المسئولة أنها وصلت إلى موقع الانفجار، وتعمل حاليا على نقل المرضى منه إلى مستشفيات أخرى، متعهدة بالكشف عن تفاصيل الحادثة لاحقا.