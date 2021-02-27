338 إصابة و5 وفاة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 338 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المتسجد، و320 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ان إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 377 ألفا و61 حالة، والوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و488 حالة، فيما بلغت عدد حالات التعافي 368 ألفا و11 حالة.