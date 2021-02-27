محافظ الغربية: لن أقبل تأخر استلام مشروعات الرصف في الموعد المحدد

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا عاجلًا مع ممثلي شركات الرصف المسئولة عن الأعمال بجميع قرى ومدن المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس إسلام أبو النجا استشاري أعمال الطرق بالمحافظة، وذلك لمناقشة تقدم الأعمال بشوارع وطرق المحافظة.واستعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات التي تقوم بها شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع، موجهًا نائب المحافظ بوضع خريطة زمنية لجميع الشوارع المتبقية طبقًا للتعاقد المبرم.وأكد محافظ الغربية أن المحافظة وفرت كافة الاعتمادات المالية لخطة الرصف بجميع المراكز والمدن، ولن يقبل تحت أي ظرف تأخر استلام الشوارع في الموعد المحدد وبالمواصفات المتفق عليها، موجهًا رئيسي مركز ومدينة كفر الزيات وبسيون برفع مذكرة بتأخر الأعمال حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ممثلي شركات (الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز والاتصالات) ومديري الإدارات بالديوان العام.