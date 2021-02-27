4336 إصابة و14 وفاة بكورونا فى العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 4336 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، و2460 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 688 ألفا و698 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و365 حالة، والشفاء إلى 630 ألفا و178 حالة بنسبة شفاء 91.5%.