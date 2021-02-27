تعليم المنوفية: 2672 طالبًا لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب السيستم

سادت حالة من الغضب بين طلاب وأولياء الأمور بسبب مشكلة السيستم بجميع مدارس محافظة المنوفية، ولم يتمكن أكثر من 75% من طلاب الصف الاول الثانوي، بإدارة الباجور النعليمية، التابعة لمحافظة المنوفية، من أداء الامتحان الفترة الأولى.وأشارت إحصائية مديرية التعليم بالمنوفية، إلى أن الطلاب النظام المقيدين يبلغ عددهم 3133 طالب تمكن منهم 459 طالب من أداء الامتحان، فيما لم يتمكن 2672 طالب من أداء الامتحان بسبب مشكلة السيستم، كما بلغ اعداد الطلاب بنظام الخدمات 129 تمكن من أداء الإمتحان 14 طالب فقط، ولم ينجح في أداءه 115 طالب وذلك حتى الساعة 11:55 صباحًا.وقال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم في المنوفية، إن المشكلة التي تواجه الطلاب في السيستم عامة، وليست مقتصرة على المنوفية فقط، وسوف يتم حصر الطلاب غير القادرين على الدخول للسيستم، ورفعها للوزارة لتحديد موعد آخر للامتحان.