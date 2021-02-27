وزير التموين يتفقد مركز خدمة المواطنين بـ«بيشة قايد» بالشرقية

تابع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، جولته في محافظة الشرقية اليوم السبت، لتفقد عدد من المنشأت التموينية برفقة ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتفقد مركز خدمة المواطنين بقرية بيشة قايد مركز الزقازيق.وقال وزير التموين للعاملين بالمراكز التمونيية: "من حقكم تقعدوا ومن حق العاملين بالتموين يشتغلوا في بيئة نظيفة متطورة تكنولوجيا في مكان متطور".وأكد الوزير، أنه من المهم أن يقوم الموظف في المكتب التمويني بخدمة المواطن وتقديم الخدمات المقدمة للجماهير كاملةن ومعاملة حسنة تليق بوزارة التموين والتطور التكنولوجي.وتستهدفت الوزارة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية من إجمالي مكاتبها التي تملكها، وعددها 1412 مكتبا تموينيا، وجرى الانتهاء من تطوير 280 مركزا في 26 محافظة، وجار استكمال أعمال التطوير في 20 مركز خدمي تنتهي بنهاية فبراير 2021 ليصبح عدد المراكز المطورة 300 مركز خدمة.