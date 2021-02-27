تحرير 113 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وغلق منشآت ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة.مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، أنه تم "اليوم" تحرير 113 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وإغلاق 7 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.