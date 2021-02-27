«النفط السورية»: تعرض أحد خطوط الغاز لاعتداء في دير الزور

كشفت وزارة النفط السورية، اليوم السبت، عن تعرض أحد خطوط الغاز لاعتداء في ريف دير الزور دون أن تحدد طبيعة الاعتداء.وقالت الوزارة إن خط غاز الجبسة الريان تعرض لاعتداء في منطقة أبو خشب في ريف دير الزور، وكانت الوزارة أعلنت في سابق اليوم أنها سيطرت على اندفاع الغاز الذي حصل في بئر الشريفة في المنطقة الوسطى، وفقا لوكالة سانا السورية.