البرازيل: 8.04 مليون شخص تلقوا لقاحًا مضادًا لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، أنه تم تطعيم إجمالي 04ر8 مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا في البرازيل.وتشير التقديرات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يبلغ 282 ألفا و318 جرعة يوميا. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 0ر3 سنوات لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.وكان التطعيم قد بدأ في البلاد منذ حوالي خمسة أسابيع.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 5ر10 مليون وحالات الوفاة 252 ألفا و835 ومر عام منذ تسجيل أول حالة إصابة في البرازيل.