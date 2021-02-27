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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان»: إثبات فشل دخول الطلاب للامتحانات في محضر رسمى (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 03:01 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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مع أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي ''عام وفني'' للعام الدراسى 20202021 بمحافظة أسوان، سادت حالة من الاستياء والقلق بين أولياء الأمور نظرًِا لحدوث مشكلة وعدم تمكن الطلاب من الدخول على السيستم.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى (عام) بمحافظة أسوان، والبالغ عددهم 6106 امتحانهم أونلاين على أجهزة التابلت فى مادتى (اللغة العربية والأحياء)  طبقًا لجدول الوزارة.

ومن ناحيته أكد الدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المدارس التزمت بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بدءًا من تعقيم وتطهير اللجان، مرورًا بالبوابة الإلكترونية للعقيم، وصولًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب والتأكد من ارتداء جميع العاملين باللجان والطلاب الكمامات.

وجاء ذلك خلال متابعته للامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.

وبالنسبة لسير الامتحانات أوضح وكيل تعليم أسوان، أنه تمكن عدد كبير من الطلاب من الدخول على منصة الامتحان، بينما لم يتمكن البعض الآخر من الدخول، وعلى إثر ذلك وحرصًا على مصلحة الطلاب، اتخذت المديرية كافة الإجراءات الإدارية اللازمة الواردة من الوزارة فى هذا الشأن، وهو إثبات واقعة عدم دخول الطالب من خلال محضر رسمى، وإرسال هذه المحاضر إلى الوزارة، وفى انتظار قرارات الوزارة فى هذا الشأن.

وفيما يخص امتحانات الأول الثانوى الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) فقد أدى اليوم الطلاب من لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم ١٣٩١٨ طالب وطالبة امتحاناتهم (الورقية) فى عدد من المواد المنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللحان، ومرت امتحانات اليوم بسلام، ولم ترد أى شكاوى أو مشكلات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وتبدأ غدًا الأحد تبدأ امتحانات مرحلة التعليم الأساسى، بامتحان تلاميذ الصف الرابع الإبتدائى (امتحانات متعدد التخصصات) مع أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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