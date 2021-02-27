وزيرة البيئة: نسعى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالمحافظات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات "البيئة، التنمية المحلية، التخطيط" والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ أعمال البنية التحتية المتضمنة رفع التراكمات التاريخية، إنشاء محطات وسيطة ثابتة متحركة، إنشاء مدافن صحية، كذلك متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين تلك الوزارات ووزارة الإنتاج الحربي بشأن تأهيل مصانع تدوير ومعالجة المخلفات لإنتاج وقود مرفوضات وسماد عضوي، مشيدة بالتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالي الحضاري للشارع المصري من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة، مؤكدة على متابعة تنفيذ البنية التحتية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية.وأكدت وزيرة البيئة، أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم تنفيذ 5 محطات وسيطة ثابتة و7 محطات متحركة وتسليمها إلى المحافظات المختصة، وجاري الانتهاء من تنفيذ 19 مدفنا صحيا ومصنعي معالجة وتدوير المخلفات، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط لعقد اجتماعات مع المحافظين لاستعراض ما تم على أرض المحافظات فيما يخص برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وما تتضمنه من تطوير البينة الأساسية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير، وكذا مناقشة الخطط التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك خلال تفقد وفد وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، بهدف متابعة المشروعات المنفذة والتأكد من دخولها الخدمة بما يحسن من كفاءة المنظومة وتحسين العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات الحكومية في هذا المجال.