خسائر بالملايين عقب انفجار في نادٍ ترفيهي بألمانيا

تسبب انفجار ضرب ناديا ترفيهيا في ولاية بافاريا الألمانية في خسائر قدرت بالملايين.وأعلنت الشرطة، اليوم السبت، أن الانفجار قد أتى على كامل المبنى الذي يقع في مدينة كاوفبويرن ليلة الجمعة السبت.وحسب بيانات الشرطة، لم يسفر الانفجار عن إصابات، ولم يتم بعد تحديد ملابساته.وقال متحدث باسم الشرطة إن قوة الانفجار تسببت في تطاير حطام في الهواء لمسافة 200 متر، وحدثت تلفيات في الواجهة الزجاجية لمنزل مجاور، وتناثرت قطع من الحجارة على واجهات المباني المجاورة.. وقال المتحدث: "لحسن الحظ، كانت غرف نوم السكان على الجانب الآخر".وقام مهندسون متخصصون بالتأكد من سلامة المنازل المجاورة، وتم إيواء السكان مؤقتا بإحدى الكنائس.