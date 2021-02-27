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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخلاء 2600 عقار في بريطانيا بعد العثور على قنبلة ترجع للحرب الثانية

السبت 27/فبراير/2021 - 02:56 م
إخلاء المنازل في
إخلاء المنازل في بريطانيا
وكالات
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أخلت السلطات المعنية نحو 2600 عقار في مدينة إكسيتر بجنوب غرب بريطانيا اليوم السبت، قبل إبطال مفعول قنبلةترجع للحرب العالمية الثانية.

وبحسب الشرطة، جرى اكتشاف القنبلة خلال أعمال بناء بالقرب من حرم جامعة. وأضافت الشرطة أن خبراء الجيش سوف ينفذون عملية الفحص، والتفجير تحت السيطرة.

وجرى إغلاق الطرق في المنطقة أمام حركة المرور.

وأضافت الشرطة أن عملية التفجير يجب أن تكتمل بنهاية اليوم السبت، وأوضحت أن "مسألة تتعلق بالسلامة العامة مثل هذه" أدت إلى بعض الاستثناءات فيما يخص قواعد التباعد الاجتماعي.

ويحدث بين الحين والآخر أن يتم العثور في بريطانيا على قنابل لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية، ولكن بمعدل أقل من ألمانيا.

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