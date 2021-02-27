السعودية تغلق 10 مساجد جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن إغلاق 10 مساجد جديدة، بعد الكشف عن 12 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «نفذت وزارة الشئون الإسلامية، اليوم، إغلاق 10 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 12 حالة ‎كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 20 يومًا بلغ 168 مسجدًا، تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وفق أعلى معايير السلامة.