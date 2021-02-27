حبس ربة منزل بكفر الشيخ سنة مع الشغل بتهمة الزنا

أصدر المستشار محمود منصور، رئيس محكمة جنح بندر كفر الشيخ الجزئية بحبس "س.م.ي" صاحبة الـ73 فيديو، المتهمة بجريمة الزنا، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمها 200 جنيه.وكانت المتهمة، قد اعترفت خلال التحقيقات بوجود علاقة بينها وبين صاحب العمل المصري بإحدى الدول العربية، ولكنها أنكرت أن تكون تلك السيدة التي بالفيديوهات والتي تمارس الرذيلة، واعترفت بـ3 فيديوهات رقص لها، كانت على محمولها، واعترفت بمجموعة صور لها مع عشيقها.وتعود أحداث القصة إلى شهر سبتمبر الماضي، حينما حرر "م. ع" جزار، محضرًا يحمل الرقم 3826 لسنة 2020، إدارى قسم أول شرطة كفر الشيخ، اتهم زوجته "س. م" بالزنا والظهور في 73 فيديو إباحيًا، وقدم أيضًا للنيابة العشرات من المكالمات الجنسية لزوجته.