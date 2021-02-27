تجديد حبس مالك مركب مريوط الغارق بالإسكندرية

قرر المستشار محمد هندي، رئيس محكمة جنح أول العامرية، تجديد حبس مالك المركب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط، الذى راح ضحيته 14 شخصًا غالبتهم من الأطفال 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ، واستخدام مركب بدون ترخيص.شهدت الجلسة أول تطبيق وتشغيل نظام الفيديو كونفرانس بسبب الإجراءات الاحترازية، لمكافحة كورونا وتم نقل المتهم من محبسه بقسم ثان العامرية إلى قسم شرطة أول العامرية، لتوافر بها قاعة مجهزة إلكترونيا وحضر الجلسة عدد من أهلية المجنى عليهم.ونفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه في بداية الجلسة وقرر بعض أهلية الضحايا الذين حضروا الجلسة عدم توجيه أى اتهام للمذكور ومن جانبه طالب محامى المتهم إخلاء سبيل موكله بأي ضمان مالى، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها باستمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كانت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، قررت حبس صاحب المركب الغارق 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالقتل الخطأ لـ14 شخصًا معظمهم من الأطفال وإصابة آخرين، واستخدام مركب غير مرخص والنزول في مكان غير مرخص لسير المراكب.وأخلت النيابة سبيل المتهم أمس، بضمان محل إقامته، نظرا لظروفه الانسانية وللمشاركة فى دفن زوجته وابنته، ثم استدعته اليوم وعقب التحقيق معه تحت إشراف المستشار مروان أبو خطوة رئيس نيابة ثان العامرية.وصرحت النيابة العامرية بدفن 5 جثث من ضحايا مركب مريوط، بعد انتشالهم في اليوم الثالث من غرقهم من مياه البحيرة، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم لمعرفة أسباب الوفاة، ومخاطبات هيئة الثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد ام عدمه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كما قررت النيابة استدعاء جميع المصابين لسرايا النيابة لسؤالهم عن الواقعة، واستعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وسرعة تكثيف اعمال البحث عن المفقودين وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.وكشفت معاينة فريق النيابة إلى الموقع الذي شهد الحادث عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها أعمدة خشبية صغيرة لتثبت الشباك، بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية لصيد الاسماك، وتبين من الفحص ان المركب الغارق مصنوع من الخشب والفايبر، ويوجد به كسر بالطول أسفل القاع وآخر من الجانب وهو يعتبر أكبر حجما قليلا من "الفلوكة" ومن الصعب استيعاب أكثر من 6 افراد.كان ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم محمد عطية حميدة، صاحب مركب بحيرة مريوط، التي تسببت في غرق أسرة كامله، بعد تعافيه بالمستسفى، وتم إحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيل الحادث.كان العشرات من أهالي نجع مطيريد ببرج العرب غرب الإسكندرية، وأبناء القبائل العربية وقببله العزائم، قاموا بتشيع جنازة 9 من ضحايا غرق مركب بحيرة مريوط الذين تم انتشالهم بمعرفة فرق الانقاذ، بعد الصلاة عليهم ودفنهم بمقابر العائلة.