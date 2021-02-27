«بيطري القاهرة» يواصل تحصينه للحيوانات ضد حمى الوادي المتصدع

تشكلت لجنة مكونة من الدكتورة سحر وهيدي مدير إدارة مصر القديمة، والدكتورة رباب عادل رئيس قسم الإرشاد، وأحمد أبو المجد، وتم عمل لجنة تحصين ضد الحمى القلاعية ووادي متصدع، لعدد من الأبقار والجاموس في أحد زرايب منطقة مصر القديمة، وتم توعية المربين عن أهمية التحصين للوقاية من الأمراض وتحسين الإنتاج والحفاظ على الثروة الحيوانية، كما تم التنويه عن أهمية الترقيم والتسجيل لمعرفة التاريخ الوراثي والتحصينات التي تمت للحيوان الواحد.وواصلت مديرية الطب البيطري القاهرة من إجراء الندوات الإرشادية، وتم عمل ندوة إرشادية في قصر ثقافة السلام أول عن سلامة وصحة المنتجات الحيوانية من الجبن والألبان للحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى يمكن أن تنتقل منها، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وألقت الندوة الدكتورة روز ماري رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.